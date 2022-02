SUV modeļi popularitāti iemantoja drošības dēļ, taču mūsdienās to lietotāji saņem daudz vairāk

Saskaņā ar automašīnu tirdzniecības kompānijas “Deals on Wheels” dibinātāja un izpilddirektora Laurina Boguševiča teikto, vismaz 60 procenti no Lietuvā pārdotajiem jaunajiem auto ir dažādu tipu SUV, krosoveri un citi modeļi ar augstu klīrensu. Kā norāda nozares pazinējs, šo auto popularitāte pēdējās desmitgades laikā ir augusi ģeometriskā progresijā.

“Pieprasījums pēc sportiskiem pilsētas apvidus auto nekad nav bijis ļoti liels, un to labi ilustrē tādu auto kā Cupra Formentor un Alfa Romeo Stelvio pārdošanas rādītāji. Es domāju, ka kopējais šādu automašīnu pārdotais apjoms neveido vairāk kā pusi procenta no visa mūsu tirgus,” stāsta eksperts.

L. Boguševičs norāda, ka sportisko SUV modeļu ierobežoto popularitāti nosaka arī ievērojami augstāka šādu auto cena. Piemēram, jaudīgākā Volkswagen Tiguan R versija maksā vairāk nekā 55 000 eiro, kamēr pieticīgāka Mazda CX-5 ar visu riteņu piedziņas sistēmu – sākot no 31 500 eiro.

Tai pašā laikā šī modeļa piekare ļauj aizmirst seno uzskatu, ka apvidus auto ir sliktāk vadāms nekā hečbeks vai sedans. To var just CX-5 vadītāja sēdeklī, kam ar veciem apvidus auto nav nekāda sakara – laba redzamība visos virzienos, maza stūre un laba ergonomika, kas palīdz koncentrēties uz ceļu.

SUV modeļu stabilitāti līkumos papildus nodrošina jaunu tehnoloģiju ieviešana. Piemēram, japāņu inženieri ir apvienojuši stūres pastiprinātāja, dzinēja vadības un bremžu sistēmas darbību sistēmā G Vectoring Plus. Tā nedaudz samazina dzinēja jaudu, vadītājam griežot stūri, šādā veidā viegli palielinot slodzi uz priekšējiem riteņiem un uzlabojot vadāmību jeb kontroli pār auto.

G Vectoring Plus jaunā versija ir papildināta ar īpašu funkciju, kas pagrieziena izejā nedaudz piebremzē priekšējo riteni griešanās virzienam pretējā pusē, lai samazinātu svara pārnesi uz aizmuguri. Piemēram, ja stūre ir pagriezta pa kreisi, tad līkuma izejā G Vectoring Plus pavisam nedaudz piebremzē labās puses priekšējo riteni, kas uzlabo automašīnas stabilitāti. Maksimāla saķere ar inerces palīdzību ir sportiskas braukšanas princips, kura priekšrocības var just, sēžot pie jebkura Japānas ražotāja modeļa stūres.