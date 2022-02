Anālais sekss pasargā no grūtniecības. Mīts vai patiesība?

"Prezervatīvi palīdz pasargāt no STS un grūtniecības, bet tikai tad, ja tos lieto pareizi. Prezervatīvs jāliek uz piebrieduša dzimumlocekļa, pārliecinoties, ka prezervatīva galā nav palicis gaiss, un tikai tad tas jāritina uz leju. Pēc dzimumakta jāpietur prezervatīva pamatni un tas jānovelk. Pirms prezervatīva lietošanas vajadzētu pārbaudīt derīguma termiņu. Ja, izņemot no iepakojuma, prezervatīvs ir sauss, lipīgs vai pārlieku stingrs, tas nav drošs lietošanai," saka farmaceits un piebilst, ka dažkārt, stājoties seksuālās attiecībās, tiek pieļauta muļķīga kļūda - neizmantot prezervatīvu, jo partneriem nav STS simptomu. "Vienmēr vajag paturēt prātā, ka simptomu neesamība neizslēdz STS, un tas nozīmē, ka seksa laikā pastāv risks inficēties."

Pieņēmums, ka anālais sekss pasargā no grūtniecības

Izredzes palikt stāvoklī no anālā seksa ir mazas, taču tas ir iespējams - sperma var pārvietoties no tūpļa uz maksts zonu. Tomēr galvenā problēma, piekopjot anālo seksu, ir STS - taisnās zarnas audi ir plāni un var viegli plīst, palielinot inficēšanās risku. Tādēļ arī anālā seksa laikā ir jālieto prezervatīvs un noteikti arī lubrikants. Bez tā berzes rezultāta prezervatīvs var pārplīst.

Pārtrauktais akts nozīmē, ka vīrietis dzimumlocekli izņem no maksts pirms ejakulācijas. Tomēr risks pastāv vairāku iemeslu dēļ. Lai to savlaicīgi izdarītu, ir nepieciešama paškontrole, turklāt spermatozoīdi var nokļūt makstī ar preejakulātu - šķidrumu, ko izdala dzimumloceklis pirms ejakulācijas. Šī metode nepasargā arī no STS.