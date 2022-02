Naomi Kempbela - māte 50 gadu vecumā. Vai tas ir dabiski iespējams?

Sievietēm 20 gadu vecumā apaugļošanās iespēja ciklā ir viena no trim, bet vienu no piecām iespējām 30 gadu vecumā. 40 gados iespēja samazinās līdz aptuveni vienai no 20 ciklā. Vecumā no 40 līdz 55 gadiem ir vēl menopauzes iespējamība, kuras laikā sievietei beidzas mēnešreizes.