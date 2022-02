Viens no 17 ļoti neparastiem VW Beetle busiņiem nonāks pārdošanā

Tiek uzskatīts, ka līdz mūsdienām ir saglabājušies tikai 17 šādi mikroautobusi. Automecca par pamatu izmantoja Kērtisa Brubeikera dizainu, kas tika papildināts ar vējstiklu no AMC Hornet, aizmugurējiem lukturiem no Datsun un citiem elementiem no Chevrolet El Camino.