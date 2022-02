Kā vīrietis var izbaudīt visspēcīgāko orgasmu

Ja šī aktivitāte ir ieplānota kopā ar partneri, tad noteikti pirms tam ir jāvelta laiks atklātai sarunai par to, ko abi sagaidāt no šī piedzīvojuma un kāda ir bijusi iepriekšēja pieredze.

Lubrikantu ieteicams ievadīt arī atverē. To var darīt ar pirkstiem, to iemasējot iekšā, bet ātrāk un ērtāk to būs paveikt, izmantojot speciālu aplikatoru. Masāžas veikšanai var izmantot arī seksa rotaļlietas - prostatas stimulatorus.