Siguldas novadā izveidojies ceļa iegruvums

⚠️Sakarā ar ūdens līmeņa celšanos netālu no Allažmuižas mājām “Klūdziņas” izveidojies ceļa iegruvums. Siguldas novada Pašvaldības policija sadarbībā ar citiem pašvaldības speciālistiem slēgusi ceļu. Tiek apzinātas iespējas satiksmes atjaunošanai! pic.twitter.com/HJ2gsD9Pdn

Tāpat vēstīts, ka no 17. februāra līdz 19. februārim vietām Latvijā gaidāms nokrišņu daudzums, kāds parasti tiek novērots visa februāra laikā. Kopumā trijās dienās no 17. līdz 19. februārim gaidāms nokrišņu daudzums, kas Kurzemē un Vidzemē vietām pielīdzināms visai februāra nokrišņu daudzuma normai. Ņemot vērā, ka atsevišķās novērojumu stacijās Kurzemē un Vidzemē jau februāra pirmajā pusē novērotais nokrišņu daudzums ir tuvs normai vai pat pārsniedz to, mitruma apstākļi vidē būs ļoti augsti.