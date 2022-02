Ieceļošanai Latvijā no 1.marta vairs nebūs jāpilda "covidpass.lv"

Tāpat no 1.marta ieceļošanai Latvijā nebūs nepieciešams būtisks iemesls. Vienlaikus tiks turpināta ieceļotāju Covid-19 sertifikātu un testu rezultātu kontrole, nodrošinot vienādas prasības ieceļotājiem neatkarīgi no ieceļošanas valsts. Ieceļotājiem no valstīm, kas nenodrošina Covid-19 testēšanas sertifikāta izsniegšanu, negatīvam Covid-19 testa rezultātam jābūt izceļošanas valsts valodā vai angļu valodā papīra vai elektroniskā veidā (viedierīcē).