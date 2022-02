Dzer ūdeni maziem malkiem, grauz burkānus jeb kā likvidēt ādas sausumu

Ziemā pārāk īsās dienas gaismas un D3 vitamīna trūkuma rezultātā samazinās imunitāte, līdz ar to arī ādas aizsargspējas, un var rasties ādas iekaisums (dermatīts). Lai no tā izvairītos, ieteicams papildus uzņemt selēnu, varu, cinku un E vitamīnu, kas uzlabos asinsriti un pasargās ādu no brīvo radikāļu iedarbības, C vitamīnu, kas veicina audu reģenerāciju, β karotīnu un koenzīmu Q.