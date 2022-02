Kā LMA students 1974. gadā uzbūvēja īstu auto

Rezultātā no koka formas tapa stiklšķiedras virsbūves zems, aerodinamisks spēkrats ar 1000 kubikcentimetru motoru, atbilstoši tā laika pašbūvēto auto prasībām. Autobūves procesā tika izlietoti 200 litri sveķu un auto ar zāģi tika izzāģēts no formas. Vajadzēja palīdzību, lai Imanta diplomdarbu nogādātu LMA otrā stāvā aulā, bet mācībspēki apstiprināja, ka ieskaiti viņš būtu tikai par paneli vien saņēmis.

Imants savu auto pārdeva, bet no izgatavotās formas tika radīti vēl divi identiski braucamie, kuru atrašanās vieta ilgu laiku nebija zināma. Agris Šmits, Rīgas Motormuzeja vadītāja vietnieks stāsta, ka pie viena no šiem auto muzejs nonācis nejauši - no kolēģiem uzzinājuši par Imanta paveikto un unikālā spēkrata meklējumi viņus aizveduši no Teksasas līdz Liepājas lūžņu placim. Tur to noskatījis ieinteresēts garāmgājējs un bijis gatavs pārdot muzejam.