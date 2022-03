Rets Mercedes-Benz 190 E 2.5 Evo II pārdots ar 230 000 eiro uzviju

Mercedes-Benz 190 E 2.5 Evo II – grūti iedomāties auto kolekcionāru, kurš nebūtu par to dzirdējis vai pat vēlējies pievienot savai spēkratu izlasei. Tagad vienā no daudzajām auto izsolēm realizēts viens no pēdējiem homologācijas automobiļiem, un tas pircējam izmaksāja vairāk nekā 380 000 eiro.