Prokurore: tiesu izpildītājs Veinbergs un notāre Muciņa vainojami arī invalīda apkrāpšanā un izlikšanā no mājokļa

Pēc izlikšanas no mājām, apjukušais vīrietis sēdēja uz kāpnēm un centās iekļūt atpakaļ savās mājās. Vienā dienā viņš bija kļuvis par bezpajumtnieku bez jebkādiem iztikas līdzekļiem.

Sidorenko bija tas, kas informēja par iespēju nopelnīt un nodeva jau sastādītus dokumentus ar viltotiem Ļaksas un Matmusajeva parakstiem. Vekseļos bija rakstīts, ka abi vecie cilvēki it kā aizņemas no Osnača un Lucenko naudu, kas palikusi pāri no dzīvokļa pārdošanas un atrodas tiesu izpildītāja kontā. Jau pēc pāris nedēļām Lucenko un Osnačs ieradās pie notāres Muciņas, lai viņa apstiprina, ka parāds nav atdots.