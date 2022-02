Šteinbuka: Naivi gaidīt, ka sankcijas mainīs Krievijas kursu

"Diemžēl, ja gaidām, ka sankcijas mainīs Krievijas kursu, to mēs nesagaidīsim. Potenciālās sankcijas un to ietekme uz valsts ekonomiku ir ņemta vērā. Tas neapstādināja no kara. Gaidīt, ka tagad pēkšņi tur viedoklis mainīsies, ir naivi," pauda FDP priekšsēdētāja.