Vīķe-Freiberga: Putins ir bīstams ne tikai ukraiņiem, viņam piemīt melnā cauruma ambīcijas

Vīķe-Freiberga norādīja, ka uzbrukums Ukrainai ir Krievijas prezidenta vājprāta izpausme. Viņas ieskatā, Putins jau gadiem ir vārījies pats sava naida sulā, savā sarūgtinājumā un ievainotajā narcismā, ka cilvēki nebaidās no Krievijas tik ļoti, kā savulaik no PSRS.

"Neskatoties uz to, cik liela ir viņa zeme, cik lieli ienākumi ir no naftas un gāzes, viņam nekad nav diezgan. Šim cilvēkam piemīt melnā cauruma ambīcija un bažas, ka viņa valsts nav pietiekami dižena un varena. Vāroties savā naida sulā, viņš veido naratīvu par to, kāda ir vēsture un situācija pasaulē, kas kļūst arvien attālinātāka no realitātes," sacīja Vīķe-Freiberga.