Militārais eksperts pauž pārliecību, ka Krievija nevēlas ieņemt Černobiļas AES

"Viņi acīmredzot iet uz Kijevu pa labo krastu un arī no kreisā krasta. Divi grupējumi pienāks no abām upes pusēm un ielenks pilsētu.

Es domāju, ka krievi vēlas no tā izvairīties un armija seko Putina noteiktajam par Ukrainas demilitarizāciju, līdz ar to pamatā vēršas pret militāriem mērķiem. Acīmredzot, viņi vēlas ielenkt Kijevu un tad pieprasīt padošanos no Ukrainas prezidenta," norādīja Rajevs.