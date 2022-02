Lidija no Kijevas: Putins vēlas ātri iziet cauri Ukrainai – pie jums, Baltijā

“Mēs patiešām jūtam atbalstu no citām valstīm. Tas, ka cilvēki stāv pie vēstniecībām, izkar mūsu karogus, tas ir tik spēcīgi, tas ir tāds vienotības prieks. Mēs runājam par vienu un to pašu, esam vienoti, mums ir viens un tas pats ienaidnieks. Šim marazmātiķim [Putinam – red.piezīme] jāpazūd no zemes virsas, viņa rokas nekad nenomazgāt no asinīm.”