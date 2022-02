Rēzeknes novadā pēc gāzes sprādziena izcēlies ugunsgrēks; viens cietušais

Plkst.9.41 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rēzeknes novada Audriņu pagastā, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju dzīvoklī bija noticis gāzes sprādziens. Notikuma vietā dega divstāvu ēkas otrā stāva dzīvoklis 58 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies divi cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Vienu cilvēku ugunsdzēsēji glābēji izveda no ēkas, izmantojot glābšanas masku.