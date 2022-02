Kā runāt par karu ar bērniem un pusaudžiem?

Ikviens bērns briesmu brīžos drošības sajūtu meklē vispirms pie saviem vecākiem un tuvākajiem ģimenes locekļiem. Tāpēc ir izveidots buklets ar speciālistu vadlīnijām par to, kā vecākiem skaidrot notiekošo Ukrainā un skaidrot to, kas ir karš. Šajā bukletā atradīsiet speciālistu sagatavotos padomus par to, kā runāt ar bērniem un pusaudžiem par pašreizējo situāciju pasaulē, raksta izdevēji.