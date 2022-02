"Narvesen Baltija" pārtrauks tirgot Krievijā un Baltkrievijā ražotus produktus

Turpmāk uzņēmums neiepirks un netirgos produktus no uzņēmumiem, kas pārstāv minētās valstis, kā arī no tirdzniecības tiks izņemti Krievijā un Baltkrievijā drukātie preses izdevumi.

Savukārt no pirmdienas, 28.februāra, no veikalu plauktiem plānots izņemt visus šobrīd tirdzniecībā esošos produktus, kas ražoti Krievijā un Baltkrievijā. Produktu izņemšana no tirdzniecības attieksies uz vairākām produktu grupām, tostarp preses izdevumiem, dzērieniem un uzkodām. Tirdzniecības vietās no sortimenta tiks izņemti tikai Krievijā un Baltkrievijā drukātie preses izdevumi, bet Latvijā drukāto presi krievu valodā "Narvesen Baltija", tirdzniecības vietās varēs iegādāties joprojām.