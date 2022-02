Ar "Motokrosa karuseli" Liepājā atklās motosporta sezonu

"Motokrosa karuselis" noritēs divas dienas. Sestdien, 5.martā, laikā no plkst. 10.30 līdz 12.00 dalībnieki aicināti uz treniņbraucieniem. Plkst. 10.30 brīvos treniņus sāks jaunākie piloti vecumā no 7 līdz 13 gadiem ar 65 kubikcentimetru motocikliem, plkst. 10.50 aicināti 9 līdz 15 gadus jaunie braucēji ar 85 kubikcentimetru motocikliem. No plkst. 11.10 trase atvēlēta senioriem un hobija klases braucējiem vecumā no 15 līdz 50 gadiem, bet no plkst. 11.40 - open klases braucējiem vecumā no 15 līdz 50 gadiem. Plkst. 12.00 dalībnieki tiek aicināti uz kopsapulci, lai 12.30 tiktu dots pirmais starts sacensībām. Reģistrācija treniņu semināram notiks uz vietas, līdz ar ierašanos moto kompleksā. Dalības maksa braucējiem par divu dienu treniņu semināru - 20 eiro.