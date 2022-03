Skudra: ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija parāda Krievijas izolāciju organizācijā

Rezolūciju atbalstīja 141 no 193 dalībvalstīm, savukārt piecas - Krievija , Baltkrievija, Eritreja, Ziemeļkoreja un Sīrija - balsoja pret. Pēc Skudras paustā, Krieviju atbalstīja izteikti represīvi vai arī vasaļu režīmi, kā tas ir Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko gadījumā.

Skudra skaidroja, ka Kremļa propagandisti un Kremli atbalstošie politologi atzinīgi novērtējuši Ķīnas un Indijas nostāju, interpretējot to kā "draudzīgi neitrālu". Tas tiek tulkots kā Krievijas atbalstīšana, nevis kā Krievijas nosodījums saistībā ar iebrukumu Ukrainā.

"Domāju, ka šī rezolūcija nebūs pēdējā. Pieļauju, ka diskusijas par to turpināsies arī ANO Drošības padomē, kur būs mēģinājumi formulēt dokumentus, kuriem varētu būt saistošāks raksturs, bet ir skaidrs, ka Krievija izmantos savas veto tiesības," sacīja profesors.

Skudra atzīmēja, ka varētu arī sākties diskusijas par to, vai Krievija ir tiesīga salabāt ANO Drošības padomes pastāvīgās locekles statusu.

Kādreizējais Krievijas prezidents Boriss Jeļcins savulaik paziņoja, ka Krievija manto visas Padomju Savienības starptautiski tiesiskās saistības, pienākumus un līgumus no Padomu Savienības vienpusēji, kas, Skudras ieskatā, no juridiskā viedokļa ir diskutējams jautājums, neskatoties uz to, ka Krievija veidoja teritoriāli lielāko Padomju Savienības daļu.