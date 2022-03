Sievietēm vajadzīgs ir miers nevis ziedi! Aicinām 8. martā godināt ukraiņu sieviešu drosmi!

Šajā Starptautiskajā sieviešu dienā Latvijas Jauniešu delegātu programma ANO aicina līdzcilvēkus izrādīt atbalstu Ukrainas sievietēm, pievienojoties vispasaules akcijai "March 8 – the International Day of Solidarity with Ukrainian women!" Līdzi ņemot saulsepuķes - īstas, zīmētas, citādi radītas - 8. martā plkst. 17.00 pulcēsimies pie Ukrainas vēstniecības, lai solidarizētos ar Ukrainas sievietēm laikā, kad Ukrainā notiek karš.