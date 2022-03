Kāda transpersona atklāja, ka jūtas iebiedēta, paliekot savā valstī pēc tam, kad tur iebruka Krievija, - viņai bail, ka, bēgot no Ukrainas, viņa tiks pārtverta un piespiesta pievienoties Ukrainas armijai "kā vīrietis", jo īpaši tāpēc, ka varas iestādes neļauj izbraukt no valsts vīriešiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem. Vēl kāda ukraiņu transpersona ir pārāk nobijusies, lai pamestu savu mājokli, baidoties no transfobiskiem uzbrukumiem. Viņa ir vienīgā persona, kas palikusi savā rajonā.