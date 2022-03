Andrejs Ēķis: Volodimirs Zelenskis pasaulei ir karalis

"Kad Putins uzzināja, ka Zelenskis būs prezidents, viņi visi ņirgājās un teica: “Klauns, klauns, klauns…”. Kas ir interesantā lieta, aktiera darbs vienmēr bijis tāds – just savu publiku, just to, ko skatītājs vēlas. Un pie tam vēl Zelenska prāts ir diezgan ātrs, viņš spēj imporvizēt, viņš spēj patikt, viņš zina, ko publika vēlas dzirdēt. Un tagad ir noticis tas fakts, ka Zelenskis pats priekš sevis ir sapratis, kas viņš ir. [..] Un ir noticis pats lielākais fakts, – ka Putins ir klauns tagad priekš visas pasaules, bet Zelenskis ir karalis," raidījumā "Bez Tabu" savās domās dalās režisors Andrejs Ēķis.