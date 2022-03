Simtiem vienādu "TikTok" video mēģina eiropiešus noskaņot pret Ukrainas bēgļiem

Kādā citā "TikTok" video uzsvērts, ka ukraiņi vajā moldāvus: "Notika šis konflikts. Pie kā vainīgi moldāvi? Viņi mierīgi sēdēja, dzēra savus vīnus savā valstī. Bet pēkšņi ieradāties jūs un sākāt viņus vajāt par to, ka jums it kā Krievija uzbruka.

Kad cilvēks reāli bēg no kara, viņš neskaidro attiecības ar apkalpojošo personālu par to, kādā valodā ar viņu runā un cik viņam, redziet, ir neērti gulēt.

Es ne reizi no Doņeckas vai Luhanskas iedzīvotājiem nedzirdēju - kāpēc, pie velna, te ir viens matracis, ja es esmu pieradis gulēt uz trim."

No Moldovas stafeti pārņēmuši Krievijas atbalstītāji citās valstīs. Viņi apgalvo, ka ukraiņi, nevis bēg no kara, bet meklē labāku dzīvi. Ir dusmīgi, ka pret bēgļiem izturas labāk nekā pret vietējiem. Latvijā izceļ to, ka ukraiņi varēs strādāt, arī nezinot latviešu valodu.