Aptauja: 63% Latvijas iedzīvotāju izjutuši pastiprinātu agresiju no sabiedrības saistībā ar Covid-19

Tikmēr 34% respondentu agresiju no sabiedrības puses pēdējā gada laikā nav izjutuši, bet vēl 3% konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Psihoterapeits Andris Veselovskis skaidro, ka agresija ir viena no cilvēka bioloģiskajām reakcijām uz stresu.

Jebkuras izmaiņas, neskaidrība, nenoteiktība, bailes, it īpaši pārmērīgas un ilgstošas, paaugstina agresijas līmeni. Pandēmija rada milzīgu spriedzi, jo vienlaikus darbojas daudzi stresu radoši faktori. Cilvēki baidās saslimt un nomirt no vīrusa, baidās no vakcīnu blakusparādībām.