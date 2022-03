Pie Kongresu namā ierīkotā atbalsta centra Ukrainas bēgļiem izveidojusies gara rinda

Brīvprātīgie kopā ar robežsargiem apseko rindā esošos cilvēkus, lai noskaidrotu, kuriem no bēgļiem nepieciešama steidzama palīdzība, piemēram, nodrošinot pajumti. Šie cilvēki un tie, kas ir pierakstījušies iepriekš pakalpojumu saņemšanai, tiek apkalpoti prioritāri.

Brīdī, kad tiks sasniegta maksimālā bēgļu centra kapacitāte, cilvēki par to tikšot informēti.

Kā ziņots, līdz vakardienas pusdienlaikam kopš Rīgas Kongresu namā izvietotā atbalsta centrā bēgļiem no Ukrainas atvēršanas tajā apkalpoti 2862 cilvēki.

No Ukrainas iedzīvotājiem ir saņemti vairāk nekā 507 pieteikumi uzņemt bērnus kādā no izglītības iestādēm Rīgā. No tiem 364 ir pieteikumi bērnu uzņemšanai skolā, bet 143 ir pieteikumi uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs.