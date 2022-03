Kā bērniem nodrošināt vidi bez mobinga?

Situācijās, kur skolotājs vai vecāks ir novērojis bērna ciešanu no mobinga, nepieciešams nodrošināt drošu un privātu telpu sarunai, kā arī neapgrūtināt bērnu ar liekiem jautājumiem, bet censties veidot to kā sarunu par ikdienas notikumiem un draugiem. Ja starp vecāku un bērnu vai skolotāju un bērnu ir izveidota uzticība, jaunietis pats šādas sarunas laikā atklās situāciju. Tomēr neatkarīgi no tā, vai saruna izdodas vai ne, nepieciešams jaunietim pastāstīt par iespējām, kur vērsties pēc palīdzības, un arī atgādināt par cilvēkiem, kuri ir viņam blakus un ir gatavi uzklausīt.

Turklāt ar bērnu, kurš bijis mobinga iniciators, jāveic tieši tāda pati saruna, jo nereti šie jaunieši paši cieš no vardarbības vai ir nomākti, tāpēc problēma būtu jārisina no abām pusēm. Kad šādas sarunas veiktas, jāķeras klāt pie attiecību “labošanas”. Atvainošanās ir svarīgs problēmas risinājuma solis, tomēr ar to vien nepietiek. Rīgas Starptautiskā skola šādas situācijas risina ar savstarpēju sarunu veidošanu visiem iesaistītajiem. Viņi izvairās no izslēgšanas no skolas vai pēcstundām, tā vietā saviem skolēniem Rīgas Starptautiskā skola liek palīdzēt sabiedrībai ar brīvprātīgo darbu, jo, ja tu esi nodarījis pāri savai kopienai, tev jāpalīdz to uzlabot.