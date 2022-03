80% iedzīvotāju pēc Covid-19 izslimošanas radušās komplikācijas. Kādas tās ir?

Kā rāda aptauja, cilvēkiem vecumā no 60 līdz 74 gadiem raksturīgākās Covid-19 pārslimošanas sekas ir nogurums un nespēks (34%), vispārējs vājums (33%), kā arī locītavu un muskuļu sāpes (28%). Savukārt cilvēki vecumā no 50 līdz 59 gadiem daudz vairāk par citām vecuma grupām ir piedzīvojusi nogurumu un nespēku (52%) un vispārēju vājumu (29%). Jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem visbiežāk ir piedzīvojuši nogurumu un nespēku (38%), vispārēju vājumu (36%), kā arī galvassāpes (30%). Jauniešus daudz retāk par citām sabiedrības grupām skar locītavu un muskuļu sāpes (11%). Interesanti, ka cilvēki vecumā no 19 līdz 30 gadiem (18%) un sievietes (14%) visvairāk norādīja, ka piedzīvojuši izteiktu matu izkrišanu pēc Covid-19 izslimošanas.