Avārija Jelgavā atgādina, ka "ātrajiem" ir priekšroka

No saņemtā trieciena mediķu busiņš apgāzās uz sāna un vairākus metrus, dzirksteles šķiļot, šļūca pa ielu. Laimīgā kārtā citi transportlīdzekļi no tā necieta un arī cilvēku upuru šajā incidentā nav. Vieglus sasitumus guvis tikai viens no mediķiem.