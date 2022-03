eID karšu lietotāji pašapkalpošanās kioskā var saņemt savu eParaksts mobile

“Pieprasījums pēc eParaksts mobile kopš pandēmijas sākuma ir nemainīgi augsts. Personas, kuras saņēmušas eID karti, nereti nav gatavas uzsākt tās lietošanu digitālajā vidē, jo nav iegādājušās karšu lasītāju, trūkst prasmju datora sagatavošanai darbam ar eID karti, vai arī ikdienā vispār nelieto datoru, tāpēc izvēlās lietot eParakstu viedtālrunī. Lai gan eParaksts mobile ir bez maksas, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, lai to saņemtu nepieciešams parakstīt līgumu. Lai gan šo līgumu eID karšu turētāji varētu parakstīt elektroniski un tas aizņemtu vien dažas minūtes, pieredze rāda, ka karšu lasītāja vai pat datora neesamības dēļ, eID karšu lietotāji gaida vairākas dienas līdz kurjers viņiem piegādās līgumu. Pilotkiosks šobrīd ir ātrākais veids, kā saņemt un uzsākt eParaksts mobile lietošanu,” skaidro VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC) Korporatīvās komunikācijas daļas vadītāja Vineta Sprugaine.

Pašapkalpošanās kiosks pieejams iedzīvotājiem Rīgā, Talejas ielā 1, kur darba dienās laikā no plkst.9.00 līdz 17.00, bet pirmdienās līdz pat 19.00 ērti var piekļūt jebkurš interesents. Biroja ēkas pakalpojumi klientu apkalpošanas centros ir pieejami “zaļajā” režīmā ar iepriekšēju pierakstu, bet kiosks ir pieejams ikvienam bez iepriekšēja pieraksta un tas atrodas pirmajā stāvā. Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, arī kioska augstumu iespējams regulēt un pielāgot lietotāja vajadzībām.

2021. gada nogalē veiktajā eParaksts mobile lietotāju aptaujā noskaidrots, ka galvenās trīs priekšrocības ir ērtums, mobilitāte un bez maksas izmantošanas iespējas. 75% no aptaujātajiem pakalpojumu eParaksts mobile novērtē kā ērti lietojamu ikdienā un 84% to ieteiktu izmantot arī citiem. 68% eParaksts mobile klientu atzīst, ka pakalpojuma uzsākšana ir ātra, taču ceram, ka ar pašapkalpošanās kioska ieviešana, to padarīs sasniedzamāku vēl ērtāk un ātrāk.