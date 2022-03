NVA Ukrainas bēgļiem izmaksās vienreizējo nodarbinātības uzsākšanas pabalstu

Lai saņemtu nodarbinātības uzsākšanas pabalstu, mēneša laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas jebkurā no NVA klientu apkalpošanas vietām Latvijā jāiesniedz iesniegums nodarbinātības uzsākšanas pabalsta saņemšanai.

NVA klientu apkalpošanas vietu darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai ir no plkst.9 līdz plkst.16.30, bet piektdienās - no plkst.9 līdz plkst.15.