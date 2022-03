Lietuvas prezidents aicina izolēt Krieviju "visās nozarēs un organizācijās"

"Mums jāatslēdz visas Krievijas un Baltkrievijas finanšu institūcijas no SWIFT sistēmas un jāslēdz mūsu jūras ostas, tāpat kā esam slēguši gaisa telpu. Pēc iespējas ātrāk jānodrošina Eiropas Savienības (ES) neatkarība no Krievijas energoresursiem," preses konferencē Viļņā pēc tikšanās uzsvēris prezidents.

Tikmēr Nīderlandes premjers gan atzinis, ka Eiropai jānodrošina neatkarība no Krievijas energoresursiem, tomēr paudis viedokli, ka tā nevar nevilcinoties atteikties no Krievijas gāzes un naftas.

"Nav saprātīgi izdarīt spiedienu uz naftas kompānijām, lai tās pārtrauktu izmantot Krievijas naftu, jo mēs joprojām esam atkarīgi no šiem energoresursiem. Gan Austrumeiropā, gan Rietumeiropā ir daudz naftas pārstrādes rūpnīcu, kuras pilnībā atkarīgas no Krievijas naftas vai gāzes. Arī Vācija un Nīderlande ir atkarīgas no Krievijas resursiem," paziņojis Rute, vienlaikus izsakot cerību, ka ES līdz gada beigām samazinās savu atkarību no Krievijas energoresursiem vismaz par divām trešdaļām.