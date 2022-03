Daudzdzīvokļu projekts “Legend” Jūrmalā. Pie tā privātās izejas uz jūru var nokļūt, izejot cauri dažādu slavenību vārdu nosauktajiem villu puduriem. Katrs no tiem ir veltīts kādai no Rietumu personībām – Vinstonam Čērčilam, Ernestam Hemingvejam, Odrijai Hepbērnai, Marlēnai Dītrihai, bet dati rāda, ka dzīvokļu pircēji ir lielākoties no bijušās PSRS. FOTO: Sanita Jemberga