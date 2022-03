Trīs bērnu māmiņa Zemessardzē

"jau no jaunības dienām bija vēlme iestāties armijā, bet dzīvē izvērtās tāda kāda izvērtās un es aizgāju citu ceļu. Bet tad es izdomāju, kāpēc, lai tagad neiestātos zemessardzē. Tas bija tas brīdis, kad, jā, es sapratu, ka es to vēlos. Saņēmos, aizgāju pieteikties. Atbalsts bija arī no radiem un kolēģiem," savu stāstu sāk Elīna Kūle.