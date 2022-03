Vienotais pakalpojumu centrs – jauna pieeja pētniecības IT pakalpojumiem

Kvalitatīvi informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumi neattiecas tikai uz datorzinātniekiem. Visdažādāko jomu pētniekiem – ķīmiķiem, vēsturniekiem, antropologiem u.c. – augstvērtīgu pētījumu izstrādei nepieciešami mūsdienīgi IT rīki, datubāzes un sistēmas. Zinātniekiem nepieciešamo pakalpojumu klāsts ir plašs – pētījumu publikācijas un datus jāuzglabā speciālos repozitorijos, datu apmaiņai nepieciešami īpaši akadēmiskie tīkli, piekļuves pārvaldībai vajadzīgas efektīvas autentifikācijas sistēmas un sarežģītu pētījumu veikšanai nepieciešama specializēta programmatūra. Lai gan pēdējos gados Latvijā manāms būtisks progress augstākās izglītības un zinātnes digitālo pakalpojumu klāstā un kvalitātē, digitālo pakalpojumu pārvaldība vēl joprojām ir sadrumstalota un atpaliek no Rietumvalstīm.