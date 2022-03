Reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, 27% iedzīvotāju sākuši veidot pārtikas uzkrājumus

Pēc aptaujāto vecuma, pārtikas uzkrājumus pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā apzināti sāka veidot 30% respondentu vecumā no 18 līdz 24 gadiem, 23% vecumā no 25 līdz 34 gadiem, 32% vecumā no 35 līdz 44 gadiem, 24% vecumā no 45 līdz 54 gadiem, kā arī 25% vecumā no 55 līdz 74 gadiem.