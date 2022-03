Ventspils šosejas būvdarbu posmā ieviesīs luksoforus

Savukārt nedēļas vidū tur būs jau divi luksoforu posmi, bet no 31.marta - trīs. Sākot no 4.aprīļa, reversās kustības posmu skaits vēl pieaugs.

Ventspils šosejas posmā no Kūdras līdz pagriezienam uz Ķemeriem plānots veikt ceļa segas pilno pārbūvi. Lai nodrošinātu ceļa nestspēju visā posmā, vietās, kur tas ir nepieciešams, tiks noraksts kūdras slānis, aizstājot to ar derīgu grunti. Posmā izbūvēs drenējošo un salturīgo slāni, pamatus un trīs kārtās ieklās asfaltbetonu. Savukārt posmā no Ķemeru pagrieziena līdz Smārdes pagriezienam veiks asfaltbetona seguma izlīdzinošo frēzēšanu, ceļa profila labošanu un ieklās asfaltbetona segumu trīs kārtās.