Lūdz sākt kriminālvajāšanu par aplokšņu algu izmaksu būvniecības uzņēmumā

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka persona, būdama valdes loceklis uzņēmumā, kas nodarbojās ar būvniecību, laika posmā no 2018.gada jūnija līdz decembrim darbiniekiem izmaksāja grāmatvedības uzskaitē neuzrādītu darba samaksu vairāk nekā 11 812 eiro apmērā, kā arī laika periodā no 2018.gada augusta līdz 2019.gada februārim izvairījās no uzņēmuma nodokļu nomaksas 229 157 eiro apmērā.