Ja bērnam ir hemofilija jeb nav nepareizu jautājumu par hemofiliju

Mans ieteikums būtu atrast kādu pasaku vai stāstu, kādu varoni vai supervaroni, kuram jau ir kāds defekts un kurš, neraugoties uz to, ar šo defektu tiek galā. Un savā veidā tā pirmsskolas vecuma bērnam mēģināt parādīt – mums daudziem ir savi trūkumi, kas neietekmē to, cik mēs esam labi, laimīgi, forši, gudri, tomēr tas ir tāds maziņš trūkums mums, un tā ir tā mūsu superspēja, ka spējam ar to sadzīvot.