Arstarulsmirus izdod jaunu singlu un izbrauc ielās ar jauno Nissan Juke

Pamatīgāks tas ir kļuvis ne tikai no vizuālā iespaida, bet arī izmēru viedokļa, ko novērtēs ikviens, kam palaimēsies sēsties pie Juke stūres vai sēsties aizmugurējā pasažiera sēdeklī. Pēdējie brīnumainās pārvērtības novērtēs visvairāk, jo pēc paaugšanās iekāpšana ir ērtāka un vairs nav tik ļoti jāuzmanās no zemās jumta maliņas. Braucēji noteikti novērtēs arī iespēju savas mantas ielikt šīs klases automobilim proporcionāli lielā bagāžniekā, kura tilpums nu ir pieaudzis līdz 422 litriem.

Pamatīgāks Juke ir kļuvis arī no aprīkojuma viedokļa, jo Juke jau vairs neatpaliek no lielākiem, klasi augstāk stāvošiem auto. Jau standarta aprīkojumā Juke ir, piemēram, LED lukturi, kruīza kontrole, augstumā un dziļumā regulējama multifunkciju stūre, automātiskā tālo gaismu pārslēgšana uz tuvajām, ja pretī vai priekšā brauc kāds auto, un, protams, tās pārslēdzas atpakaļ, kad pabrauc garām. Standarta aprīkojumā ir arī ceļa zīmju atpazīšanas sistēma, kura ļauj izvairīties no nepatikšanām netīšām pārsniegta ātruma dēļ, inteliģentā ārkārtas bremzēšanas sistēma ar gājēju un riteņbraucēju atpazīšanas sistēmu, inteliģentā nejaušas braukšanas joslas maiņas novēršanas sistēma, kas brīdina, ja sākat nejauši izbraukt no savas joslas, inteliģentais autovadītāja noguruma brīdinājums un brīdinājums par satiksmi aizmugurē. Ļoti noderīga funkcija, kas lietderību pierāda, piemēram, atpakaļgaitā izbraucot no stāvvietas lielveikala stāvlaukumā.