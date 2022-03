Cik ilgi lietoto auto tirgus e-komercijas vidē atpaliks no pārējiem biznesa segmentiem

Viens no lietotas automašīnas iegādes stūrakmeņiem ir tās pienācīga apskate un testa brauciens, un tas ir iemesls, kāpēc daži potenciālie pircēji izvairās no auto iegādes tiešsaistē. Bet būsim godīgi – pieredzējuši krāpnieki var apstrādāt automobili tik veikli, ka, lai cik detalizēti pircējs to apskatītu, viņš tik un tā nepamanīs trūkumus. Un pat testa brauciens ar pārdevēju ne vienmēr spēj atklāt defektus. Tāpēc šajā gadījumā ļoti svarīga ir pārdevēja reputācija un viņa gatavība sniegt garantiju dažiem lietošanas mēnešiem vai noteiktu nobraukumu, kuras laikā pārdevējs uzņemas remonta izdevumus. Svarīgi pievērst uzmanību arī tam, lai pārdevējs nodrošina tā saucamo globālo garantiju, kā to pieprasa PTAC. Tas nozīmē, ka spēkrats tiks remontēts, lai kur tas ticis ekspluatēts. Tikpat svarīgi, ka pārdevējs nodrošina iespēju atteikties no iegādātā spēkrata 14 dienu laikā no iegādes brīža. Protams, šādu uzticamību un pārredzamību var sagaidīt tikai no juridiskas personas, turklāt ne no katras.