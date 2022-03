Ieceļotājiem no trešajām valstīm, iebraucot Igaunijā, nevajadzēs doties izolācijā, ja viņi apliecinās, ka ir vakcinējušies pret koronavīrusu, pārslimojuši Covid-19 vai saņēmuši negatīvu testa rezultātu. Šajos gadījumos iebraukšanai derīgs PĶR tests, ko veicis veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs 48 stundu laikā pirms iebraukšanas Igaunijā, vai Eiropas Savienības Veselības Drošības Komitejas apstiprināts antigēnu tests. No pašizolācijas, iebraucot no trešajām valstīm, atbrīvo arī negatīvs veselības pakalpojumu sniedzēja veikts PĶR tests vai antigēnu tests, kas veikts iespējami drīz pēc iebraukšanas.