Madonas novadā dzērājšoferis policistam piedāvā 400 eiro kukuli

Lai izvairītos no administratīvā procesa sākšanas, vadītājs mēģināja vienam no policistiem piedāvāt 400 eiro lielu kukuli.

Valsts policija uzsver, ka no soda nav jāatpērkas, bet gan jāapzinās pārkāpuma bīstamība un jādomā par to, kā turpmāk to vairs neatkārtot. Tāpat Valsts policija atgādina, ka alkohols un jebkāda transportlīdzekļa vadīšana ir pilnīgi nesavienojamas lietas.