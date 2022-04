Koronavīruss Latvijā: viszemākā saslimstība ir Bauskas novadā

No pirmdien atklātajiem inficētajiem 264 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 222 ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 203 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā sarucis no 1610,9 līdz 1430,7 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Tāpat turpināja samazināties septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju - no 598,8 līdz 519,8.

No saņemtajiem ziņojumiem par deviņiem mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, divi cilvēki bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, viens cilvēks bija vecumā no 80 līdz 89 gadiem un pieci cilvēki bija vecumā no 90 līdz 99 gadiem. No mirušajiem četri bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeidzis, bet pieci bija vakcinēti.