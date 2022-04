Tiesa noraida vēl vienu Aļeksejenko prasību pret RD par darba attiecību pārtraukšanu

Spriedumu var pārsūdzēt 20 laikā no tā sagatavošanas.

Šī ir viena no daudzajām lietām, kurās tiek vērtētas Aļeksejenko un Rīgas domes darba attiecības.

Šī gada 11.janvārī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa lēma apmierināt no amata atbrīvotā Aļeksejenko prasību par Rīgas pilsētas pašvaldības lēmumu, ar kuru viņš tika atstādināts no amata pienākumiem.

Tāpat tiesa no Rīgas pilsētas pašvaldības par labu Aļeksejenko lēma piedzīt vidējo izpeļņu par darba piespiedu kavējumu laiku. Šis spriedums tika pārsūdzēts, un paredzēts, ka Rīgas apgabaltiesa lietu rakstveida procesā skatīs 25.aprīlī.

Savukārt 21.februārī šī pati tiesa jau citā lietā atzinusi, ka Aļeksejenko no amata atbrīvots pamatoti, bet 15.martā jau trešajā līdzīgā lietā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas saistībā ar otru ierosināto disciplinārlietu atzinusi, ka bijušais Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktors no amata atbrīvots pamatoti.

Jau vēstīts, ka Rīgas dome 2021.gada 28.aprīlī atbalstīja Aļeksejenko atbrīvošanu no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora amata.

Aļeksejenko tika paredzēts atbrīvot no departamenta direktora amata, ja saistībā ar vienu no Rīgas pašvaldības iesniegtajiem prasības pieteikumiem tiesa pieņems spriedumu par darba līguma izbeigšanu. Attiecīgajam spriedumam, lai amatpersonu atbrīvotu no amata, ir arī jāstājas spēkā.