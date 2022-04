Lembergs atsakās no LU goda biedra statusa

Aģentūrai LETA Lembergs teica, ka LU goda biedra statuss viņam piešķirts pirms 24 gadiem, viņam par to viedokli nejautājot. Statuss viņam neesot uzdevis nedz kādus pienākumus, nedz devis kādas tiesības. Šo gadu laikā viņš tikai vienu reizi esot piedalījies svinīgā LU pasākumā.

Atteikties no LU goda biedra statusa Lembergs nolēmis, jo nevēloties radīt liekas raizes nedz LU Senātam, nedz izglītības un zinātnes ministrei Anitai Muižniecei (K).

LU aģentūrai LETA pagaidām nevarēja komentēt, vai no universitātes goda biedra statusa iespējams atteikties.

Akadēmiskās komisijas priekšsēdētājs Jāzeps Logins skaidro, ka iepriekšējā Senāta sēdē mulsumu radīja nepilnīgi juridiskie formulējumi un atsaukšanās uz tiesu darbiem, kas nav beigušies visās instancēs. Līdz ar to viena daļa no Senāta izvēlējās atturēties no balsošanas par goda statusa atņemšanu.