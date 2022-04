Vai Baidens teica, ka Krievija naidpilni reaģēs uz NATO paplašināšanos Baltijā?

Sociālajos medijos Facebook, YouTube un Twitter cilvēki dalās ar pusminūti ilgu fragmentu no runas, ko pašreizējais ASV prezidents Džo Baidens 1997. gadā teica domnīcā Atlantic Council. Tajā Baidens brīdinot, ka Baltijas valstu iestāšanās NATO izraisīs spēcīgu un naidpilnu reakciju no Krievijas puses. Viņš tiešām tā teica, taču fragments izrauts no konteksta, proti, noklusēts viņa paša toreiz sniegtais skaidrojums, vai un kādā veidā šī reakcija varētu izpausties.