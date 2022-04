Kas īsti ir “pavasara depresija”? 15 domāšanas veidi

Sievietes vairāk atļaujas just nomāktu garastāvokli, līdz ar to ir iespējams sākt cīņu ar depresiju savlaicīgāk un ātrāk to izārstēt. Savukārt vīrieši mazāk apzinās notiekošo, līdz ar to cieš vairāk – biežāk eksplodē, uzņemas pārmērīgus riskus, lieto alkoholu, pārsportojas, pārstrādājas, ātrāk mirst vai nonāk līdz pašnāvībai, jo bieži dzīvo pēc principa: "Labāk nomirt, nekā būt vājam."