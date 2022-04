ReTV: Viena no sankcijām pakļautajām sanatorijām Jūrmalā turpina darbu

Šobrīd Latvijā ar sankcijām pret Krieviju ir pakļautas 32 juridiskas un trīs fiziskas personas, par kopējo Latvijas bankās iesaldēto summu 55 miljoni eiro. Ir bažas, ka sanatorija “Belorusija” atvērusi kontu citas valsts bankā, kas atbildīgajām iestādēm būtu jāizvērtē. Abām sanatorijām uzlikta virkne sankciju arī no citām Latvijas institūcijām gan no Ārlietu ministrijas pret pašiem iestādes īpašniekiem, gan no Tieslietu ministrijas darījumiem ar nekustamo īpašumu, kā ēkas pārdošana, izīrēšana un tamlīdzīgi. Mihalis Papsujevičs: “Šim nekustamajam īpašumam arī ir nosūtīts pieteikums no Tiesu administrācijas puses, ir nosūtīta informācija tiesai par lieguma atzīmes piemērošanu.”