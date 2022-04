Latvijā mežacūkas varēs medīt nelimitēti

Kā skaidroja VMD pārstāve, marķieru izmantošana ļauj precīzi identificēt un izsekot mežacūku liemeņus no nomedīšanas brīža līdz atļaujai medniekam izmantot liemeni uzturā.

Nomedītā mežacūka pirms pārvietošanas būs jāmarķē. Marķieri noņemt no liemeņa vai liemeni sadalīt būs atļauts tikai pēc tam, kad ir aizpildīta veidlapa “Informācija par izlietotajām medību atļaujām” (pieejama “Medību noteikumu” 3. pielikumā) un saņemti Āfrikas cūku mēra laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti. Ja mežacūka ievainota, pirms tās izsekošanas marķierī jāieraksta ievainošanas datums. Informācija par nomedītajām un ievainotajām mežacūkām viena mēneša laikā pēc medībām jāiesniedz VMD.

Kā informēja VMD pārstāve, lai visi izsniegtie marķieri tiktu izlietoti racionāli, tiks noteikti nelieli ierobežojumi to sadalē. Mežacūku marķierus izsniegs vai nu tādā pašā skaitā kā iepriekšējā, 2021./2022. gada medību sezonā, vai arī 120% apmērā no minimālā mežacūku nomedīšanas apjoma medību iecirknī. Kad medību tiesību lietotājs būs izlietojis vismaz 70% no izsniegtajiem marķieriem, VMD atkal papildus izsniegs tikpat daudz marķieru, cik būs izlietoti. Kā norādīts iepriekš, valsts nodeva par mežacūku medību marķieriem nebūs jāmaksā.